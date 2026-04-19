Экстренная эвакуация в Пушкинском музее: всех посетителей и сотрудников вывели из здания 19 апреля

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве была проведена экстренная эвакуация. Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, причиной послужило поступление информации, содержащей угрозы.

По информации издания, сигнал поступил в музей в воскресенье, 19 апреля, в 14:30. Администрация ГМИИ, как уточняется, незамедлительно приняла решение о полной эвакуации. Из здания, по информации пресс-службы, вывели всех посетителей и сотрудников — причем речь идет о всех корпусах музея. Меры были приняты исключительно в целях безопасности.

«На месте работают МЧС и спецслужбы», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщает ТАСС, музей в своем официальном телеграм-канале информировал о временном закрытии. Причиной тогда назывались технические неполадки.

