Юбилейный турнир по каратэ в Подольске: 300 участников из разных регионов России

В универсальном спортивном центре «Юность» подмосковного Подольска в субботу, 18 апреля, состоялось торжественное открытие юбилейного турнира по каратэ киокусинкай. Эти соревнования стали уже десятыми по счету и были приурочены к 10-летнему юбилею спортивного клуба «Ямакаси-Климовск», сообщила администрация городского округа.

По данным администрации, мероприятие собрало порядка 300 юных спортсменов. На юбилейный турнир съехались участники из различных регионов России, а также из близлежащих муниципалитетов Подмосковья. Соревнования проходили в дисциплине кумитэ. Речь идет о полноконтактных боях, в которых спортсмены выявляют сильнейшего в честных поединках.

«Клуб "Ямакаси-Климовск", основан в 2016 году. 10 лет – это целая эпоха! За это время клуб стал настоящей семьей, где каждый воспитанник находит поддержку, закаляет характер и стремится к новым вершинам. Также клуб ведет насыщенную культурную и просветительскую жизнь, включающую спортивные сборы, посещение театров, участие в лыжных гонках и велозабегах, что способствует формированию многогранной личности спортсменов», — делится руководитель клуба Мухамед Кушхов.

Правила проведения турнира, как отмечают организаторы, содержат ряд специфических нюансов. В возрастной категории 10–11 лет каждый бой в основном длится полторы минуты. Однако, если по результатам взвешивания выяснится, что вес соперников отличается не более чем на два килограмма, то после стандартного времени может быть назначена дополнительная минута, а также еще полторы минуты сверх того.

К участию в соревнованиях, подчеркивается, допускаются как юноши, так и девушки. Все они выходят на татами в обязательной защитной амуниции — речь идет о щитках на ноги и руки, перчатках и защитных шлемах.

«Этот турнир очень важен, потому что он развивает детей, кто только пришел в карате. Для ребят, которые участвуют уже на высоком уровне, это возможность получить высший разряд», — рассказал действующий спортсмен Владислав Ли.

По данным администрации, все победители и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями и почетными грамотами.

