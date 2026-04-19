В элитном столичном ЖК первый этаж завалили миллионом алых роз — жильцы строят версии

В ночь на 19 апреля доставщики расставили в одном из жилых комплексов Москвы большое количество красных роз. Жильцы уверены, что общее количество цветов — миллион, сообщил ИА Регнум.

По информации издания, весь первый этаж дома в элитном ЖК в районе Раменки был буквально завален букетами алых роз.

В чате дома, как сообщает издание, жители поделились наблюдениями: доставщики потратили много времени, чтобы расставить все эти розы. Версии происходящего, по данным очевидцев, выдвигаются разные. Одна из них — таким оригинальным способом кто-то сильно провинившийся просит прощения.

По данным издания, другая версия жильцов более тревожная. Она вызывает опасения у некоторых соседей: не исключено, что это абьюзер устраивает своей пассии так называемые «качели». Утром и на протяжении дня никто из жильцов розы не забрал.

