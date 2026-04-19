Мечта снова стать отцом: Григорий Лепс решил усыновить детей из детского дома

Народный артист России Григорий Лепс рассказал журналистам, что принял решение усыновить детей. По словам певца, процедура усыновления может состояться уже в ближайшее время — через три-четыре месяца, сообщило РИА Новости.

«Думаю, мне доверят», — отметил артист.

По информации издания, Лепс рассказал, что намерен взять на воспитание двоих несовершеннолетних из детского дома. При возможности народный артист хотел бы усыновить троих ребят. Лепс подчеркнул, что располагает достаточным жизненным пространством для этого.

«Я дам им свою фамилию, отчество», — сказал он журналистам.

По данным РИА Новости, ранее в беседе с корреспондентом агентства певец уже говорил о том, что снова хочет стать отцом и мечтает о рождении сына и дочери.

По информации издания The Voice, Григорий Лепс определился с тем, кого именно он планирует усыновить из детского дома. Речь идет о двух братьях: одному из мальчиков 4 года, второму — 6 лет.

Певец рассказал, что в настоящий момент занимается оформлением всех необходимых документов, отмечено в статье The Voice. Это, по его словам, делается для того, чтобы в будущем не возникало никаких юридических проблем, связанных с процедурой усыновления. Артист также добавил, что всегда выполняет свои обещания.

Ранее сообщалось, что блогер Карина Кросс и хоккеист Марк Рудаковский обвенчались после романтического предложения на стадионе.