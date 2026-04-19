Тигр в зале: инцидент в цирке Ростова‑на‑Дону попал на видео — полиция уже проверяет информацию

Полицейские Ростова-на-Дону организовали доследственную проверку. Поводом стали видеозаписи, появившиеся в СМИ и социальных сетях. На кадрах запечатлен инцидент в местном цирке шапито: во время представления тигр выпрыгнул прямо в зрительный зал. Об этом ТАСС проинформировали в Главном управлении МВД по Ростовской области.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Очевидец инцидента рассказал корреспонденту регионального издания 161.RU, что в момент выступления на манеже находились три тигра и два дрессировщика. Манеж, поясняют свидетели, был отделен от зрительской зоны металлической сеткой, натянутой на круг. Эта конструкция, по мнению зрителей, крепилась либо к куполу, либо к специальной раме под ним.

По словам очевидцев, круг вместе с сеткой рухнул, указано в статье 161.RU. Животные испугались и начали метаться по манежу. В какой-то момент один из тигров, как сообщается, перепрыгнул через упавшее ограждение и бросился в сторону зрительских рядов.

По данным издания, напуганных случившимся зрителей оперативно вывели из помещения. Согласно предварительной информации, пострадавшие отсутствуют.

