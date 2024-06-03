Коалиция правящей партии Сербии заявила об уверенной победе на муниципальных выборах

Председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич рассказал, что из 89 муниципалитетов страны правящая партия Сербии одержала победу в 85, сообщил ТАСС .

Коалиция называется «Александар Вучич — Сербия завтра». Одержать победу у представителей партии не вышло только в четырех муниципалитетах: Тутин, Бачка-Топола, Сента и Канижа. Спикер отметил, что в данных населенных пунктах всегда жили люди, которые поддерживают другие политические взгляды.

«Прогрессисты с коалицией «Александар Вучич — Сербия завтра» одержали чистую и убедительную победу во всех городах и муниципалитетах, где проводились выборы. Во всех, кроме четырех мест», — рассказал Милош Вучевич.

Наблюдатели Центра исследований, транспарентности и ответственности спрогнозировали, что коалиция правящей партии Сербии может забрать 64 из 110 мандатов. Общее количество мандатов — 52,4%. В парламент также пройдут еще две партии: «Саво Манойлович — Я - Белград» и «Мы выбираем Белград». Официальные данные будут опубликованы позже. Избиркомом обещал разместить предварительные итоги не позднее 20:00 3 июня.

Президент страны Александр Вучич напомнил, как проходили выборы в прошлый раз. Коалиция одержала победу в Белграде, но с небольшим отрывом. После повторного голосования партия заняла свои позиции уже уверенно. В нынешний раз можно смело говорить о гарантированной победе.

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