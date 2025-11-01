Код из смс = доступ к «Госуслугам»: почему Минпромторг предупреждает россиян об опасных чатах

По информации издания, мошенники создали поддельный аккаунт в мессенджере. Они оповестили жителей о том, что на телефон каждого из участников группы придет смс. Требовалось указать в группе код, который пришел. Горожане предполагали, что им пишут из администрации правительства Кузбасса. Некоторые участники группы отправили код. Для его получения требовалось перейти в бот и нажать кнопку «старт».

По данным издания, злоумышленники используют код, чтобы войти в приложение «Госуслуги». Аферисты таким образом похищают персональные данные и деньги граждан. Подобных чатов несколько. Скриншотом одного из них поделились в телеграм-канале Минпромторга региона. Сотрудников различных ведомств призвали быть бдительными: важно проверять любую информацию, где требуется отправка кодов. Рекомендовано найти альтернативный способ связи с реальным сотрудником, чтобы удостовериться в необходимости предоставления личных данных.

«Просим вас НЕ переходить по ссылкам и НЕ отправлять коды и персональные данные», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что названы самые подделываемые приложения в РФ и главные признаки шпионского ПО на смартфоне.