Молебен «о вразумлении» женщин от аборта начали проводить в храмах РПЦ

С 11 января 2026 года во всех храмах Русской Православной Церкви вводится ежегодная традиция служения специального молебна «о вразумлении» женщин, планирующих прерывание беременности пишет «Коммерсантъ» .

Чин, утвержденный Священным Синодом в конце декабря прошлого года, был впервые отслужен как минимум в 15 епархиях, включая Тверскую, Екатеринбургскую и Саратовскую. Дата для молебна выбрана не случайно — она приурочена к дню памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, что символически связывает историческое событие с современной проблемой.

Текст молитвы содержит прямые прошения о просвещении «сердец братий и сестер наших» и избавлении от «помыслов детоубийства». Как отметил в своей проповеди митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, молебен призван не только предотвратить новые случаи, но и помочь женщинам, уже сделавшим аборт, найти путь к покаянию и деятельной помощи брошенным детям. Инициатива создания такого чина поступила от главы патриаршей комиссии по вопросам семьи Федора Лукьянова.

Авторы инициативы считают, что для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, молебен может стать дополнительной точкой опоры и поводом обратиться за помощью в церковную службу попечения о семье. Во многих епархиях такие службы не ограничиваются молитвой, а предлагают конкретную поддержку: психологическую, социальную, а иногда и материальную для матерей, решивших сохранить ребенка.

Введение ежегодного общецерковного молебна институционализирует эту работу, делая ее более видимой. Для общества в целом это событие знаменует усиление публичной дискуссии на тему абортов, в которую Церковь вносит свой однозначный голос, опираясь как на религиозные догматы, так и на активизацию социального служения.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат контроль за клиниками, где делают аборты.