Когда придут китайские «трехлетки»? Эксперт назвал условие, которое хоть как-то изменит ситуацию на рынке автомобилей

Эксперт высказал мнение, что в настоящее время наблюдается коррекция цен. Найти качественный автомобиль можно, но его стоимость не устраивает большинство покупателей. На рынке можно встретить машины, которые использовали для доставки и работы в такси. Чаще всего транспортные средства оказываются у перекупщиков, что отражается на общей картине рынка: качество предложения становится слабым, а цены для среднестатистического клиента — высокими.

«В принципе рынок падает, а рынок вторички всегда идет за рынком первичных продаж», — сказал KazanFirst главный редактор Quto.ru Максим Ракитин.

Эксперт высказал мнение, что многие покупатели не могут позволить приобрести автомобиль из-за дорогих кредитов. В свою очередь продавцы стараются заработать. Большой ассортимент на машины какой-то марки или модели не влияет на снижение стоимости. Подъем на рынке может произойти только при выполнении некоторых условий. Например, если кредитная политика Центробанка изменится в ближайшее время.

«20 раз человек подумает, прежде чем принять решение, потому что он понимает, что долговая нагрузка в случае с банком, а не все могут ее вывезти. И не в последнюю очередь потому, что очень много автомобилей пару-тройку лет назад продавались у нас и на вторичном рынке, в том числе в кредит. То есть люди брали не кредит на покупку автомобиля, а потребы обычные, под комфортные проценты, там 16-17%. Это можно считать комфортным против нынешних 30%», — высказал мнение эксперт.

Максим Ракитин также констатирует сохраняющийся недостаток качественных автомобилей на рынке. Определенный прирост предложения возможен лишь тогда, когда в сегменте подержанных машин начнут фигурировать так называемые «трехлетки» из Китая. Однако на данный момент, по его оценке, основу вторичного рынка составляют либо «наследие былых времен», либо экземпляры со значительным пробегом.

