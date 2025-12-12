Когда в садике минус три: почему малыши вынуждены мерзнуть в тамбуре?

Родители рассказали, что обращались с просьбой заменить дверь в тамбуре еще в сентябре. По их словам, 17 обращений в самые различные инстанции не помогли в решении проблемы. Через дверь видны щели. Она позволяет войти в помещение, где малыши в возрасте до трех лет переодеваются. Уже осенью каждый день ребята мерзли в холодном тамбуре. Родители очень надеялись, что дверь заменят до холодов.

Однако желание родителей не реализовалось. В городе фиксируются морозы. Перед тем, как войти в здание садика, дети переобуваются в тамбуре. Температура в помещении опустилась до минус трех градусов. Ижевчанин рассказал, что уже повторно обратился в Управление Роспотребнадзора. Мужчина предъявил показания термометра.

«Смысла нет уже писать куда-то. Письма уже везде написаны. И везде одни отписки. Вот еще такой нюанс, если я буду решать проблему сам, по временному варианту, то есть латать и утеплять эту изношенную дверь, я еще должен буду спросить разрешение у тех, кто это не делает, но обязан делать», — поделился c Udm-info ижевчанин Петр К.

Шанс быть услышанным у родителей есть. 18 декабря состоится сессия гордумы Ижевска. Горожан проинформировали, что вопрос о замене двери внесен в повестку мероприятия. Родители признались, что уже не надеются быть услышанными.

