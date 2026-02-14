Кокошник, тюбетейка и национальный колорит: жители Подольска примерили историю

В подмосковном Подольске на площадке историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» в пятницу, 13 февраля, состоялась просветительская встреча «Многонациональная Россия», приуроченная к Году единства народов. Тематический год был объявлен ранее президентом Владимиром Путиным. Автором программы выступил ведущий научный сотрудник Олег Симанин, сообщила администрация округа.

Гостей мероприятия поприветствовал Иван Мечишев, возглавляющий подольское отделение «Ассамблеи народов России». Основная часть встречи была посвящена малоизвестным страницам истории народов, населявших Россию в конце XIX — начале XX века. Слушателям рассказали о том, как проводились переписи населения в те годы, какие обряды и обычаи сопровождали жизнь разных этнических групп, а также подробно остановились на особенностях национальных культур.

Главным украшением вечера стала презентация коллекции головных уборов, представляющих народности России. В экспозиции были представлены русские кокошники, татарские, казахские, узбекские, туркменские и чеченские тюбетейки. Олег Симанин увлекательно объяснил происхождение каждого убора и связанные с ним традиции.

Особое внимание привлек туркменский свадебный головной убор хасава конца XIX столетия. Как выяснилось, эта деталь национального костюма не ушла в историю — ее до сих пор используют на туркменских свадьбах. Неподдельный интерес вызвал и русский кокошник. Гости с удивлением узнали, что название этого убора происходит от слова «кокошь» — так на Руси называли курицу.

Завершилась программа интерактивной частью: все желающие могли примерить понравившийся головной убор и сделать памятные фотографии. Увидеть коллекцию в ближайшее время можно будет в постоянной экспозиции музея «Подолье».

«Как будто побывала в путешествии по России без билетов и пересадок. Особенно поразило, сколько смысла заложено в каждой детали костюма, даже в форме шапки. Когда надела кокошник, сразу почувствовала себя героиней народной сказки», — сказала студентка колледжа РГУТиС Милена Лобачева.

