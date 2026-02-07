Подольский краеведческий музей приглашает на выставку и экскурсии к 23 февраля

Подольский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города на специальную программу, приуроченную ко Дню защитника Отечества, проинформировала пресс-служба городского округа. Мероприятия посвящены подольчанам, которые выполняли и выполняют и воинский долг.

Главным событием стала выставка местной художницы Влады Алиевой под названием «Новое время — новые герои». В экспозиции представлены портреты наших современников — участников специальной военной операции (СВО), а также воинов-интернационалистов, воевавших в Афганистане. Выставка работает ежедневно с 10:00 мск до 18:00 мск и продлится до 1 марта.

Кроме того, 21 февраля в музее состоятся две бесплатные тематические экскурсии: экскурсия «Подольчане – защитники Отечества» и экскурсия «Ратный подвиг подольчан».

