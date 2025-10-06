Количество буровых в мире выросло на 19 установок в сентябре 2025 года

Согласно международной статистике, обнародованной компанией Baker Hughes, общее количество действующих буровых установок в мире увеличилось до 1812 единиц против 1793 в августе. Несмотря на этот месячный рост, в годовом исчислении картина выглядит иначе. Как отмечает издание «НиК», в сентябре текущего года работающих установок было на 147 меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Для сравнения, год назад в мире в среднем функционировало около 1948 буровых.

Региональный анализ показывает разнонаправленные тенденции. Рост активности зафиксирован в Северной Америке: США увеличили парк буровых на три единицы (до 542), а Канада — на восемь (до 18). Положительная динамика также наблюдалась в Европе, где количество установок выросло на шесть (до 127), и на Ближнем Востоке с приростом на десять единиц (до 511). В то же время Латинская Америка продемонстрировала снижение на десять установок, до 133.

Эксперты издания «НиК» поясняют, что число работающих буровых установок традиционно считается важным индикатором активности в нефтегазодобыче. Однако этот показатель не всегда полностью отражает ситуацию в отрасли. Ярким примером является американский сланцевый сектор: несмотря на сокращение количества буровых, добыча углеводородов из низкопроницаемых коллекторов (пластов горных пород с плохой пропускной способностью) в США продолжает оставаться на стабильно высоком уровне.

