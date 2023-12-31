Количество погибших в Белгороде увеличилось до 21

Количество погибших от обстрела Белгорода украинскими ВС возросло до 21 человека. Еще 110 жителей города пострадали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своих официальных соцсетях .

Накануне сообщалось о том, что в результате обстрела погибло 20 человек. Сейчас информация была обновлена, был обнаружен еще один погибший. В своем посте губернатор уточнил, что 3 из погибших являлись детьми. Согласно информации Гладкова, 110 человек были ранены в результате обстрела, и 17 из них – дети.

Он также уточнил, что 30 пострадавших в данный момент находятся в тяжелом состоянии. У 63 пострадавших было установлено состояние средней степени тяжести. 17 человек находятся на амбулаторном лечении, сообщил губернатор.

Согласно информации МЧС, были повреждены 30 домов, свыше 300 квартир, 3 частных сектора, а также несколько соцобъектов, среди которых также школа и дет.сад, заключил губернатор.