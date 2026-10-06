У побережья Сочи возникло горение после атаки на танкер

Власти города координируют работу служб для ликвидации горения, возникшего в море после атаки безэкипажных катеров на танкер у побережья Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин, пишет РИА Новости .

Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке в акватории Черного моря, после чего произошло открытое горение нефти. По данным Минтранса РФ, все 23 члена экипажа были спасены. Предварительно, пострадавших нет; все моряки являются гражданами Индии.

Прошунин сообщил, что городские службы оценивают обстановку и принимают необходимые меры. Приступить непосредственно к тушению планируется после снижения интенсивности возгорания.

Росгидрометцентр проводит оперативный расчет направления распространения продуктов горения. Одновременно автоматический пост непрерывно контролирует качество воздуха и воды. Визуальный осмотр и детальный анализ ситуации запланированы на утро среды.

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