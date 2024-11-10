Количество уничтоженных в Подмосковье БПЛА увеличилось до 32, введен план «Ковер»

До 32 увеличилось количество сбитых над Подмосковьем вражеских беспилотников. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Информация об атаках по Подмосковью появилась в телеграм-канале Собянина в 08.38. На протяжении часа над регионом сбили 32 БПЛА. В частности, силы ПВО сбили беспилотники противника над следующими городскими округами региона: Раменском, Коломной, Домодедово. На место происшествия оперативно прибывали сотрудники экстренных служб.

В связи с массированной атакой региона во всех московских аэропортах действуют определенные ограничения, сообщила Baza. Рейсы вылетают и приземляются с определенной задержкой. Многие аэропорты сообщили о введение в действие плана «Ковер».

Поступает информация о последствиях падения обломков БПЛА. В частности, в подмосковном поселке Софьино Раменского городского округа загорелись два автомобиля, припаркованные вблизи многоэтажного дома, сообщил ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья сообщают о последствиях атак БПЛА в соцсетях: двое пострадавших, возгорание частных домов в Раменском и взрывы в Пущино.