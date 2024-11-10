Двое пострадавших, пожар в Раменском и взрывы в Пущино: жители Подмосковья сообщают о последствиях атак БПЛА

Пользователи соцсетей сообщают о последствиях атаки БПЛА по Подмосковью. В частности, в деревне Становое в Раменском районе Московской области загорелись два частных дома, сообщила Baza. Звуки взрыва раздались в городе Пущино городского округа Серпухов, сообщил 360.ru.

В деревне Становое в Раменском районе после падения обломков беспилотников пострадали два частных дома. Один дом полностью разрушен. Во втором начался пожар — горит крыша. В момент падения обломков мимо места происшествия проезжал автомобиль, который также пострадал. В частности, в нем вылетели стекла. В результате вражеской атаки никто из горожан не пострадал. Однако данная информация предварительная. Так, «112» сообщил, что огонь распространился на соседний участок. Канал располагает данными о пострадавших.

«Два человека пострадали во время атаки беспилотников в Подмосковье», — сообщил канал «112».

Источник 360.ru сообщил, что звуки взрыва раздались в Пущино. Местные жители связывают их с атаками БПЛА и работой ПВО. Люди заметили в небе четыре беспилотника.

Ранее сообщалось, что за час в Подмосковье уничтожили 22 беспилотника, летевших на Москву.