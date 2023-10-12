Коллаген, желе, холодец: Диетологи рассказали, как предотвратить развитие артрита

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказывает, что артрит – это заболевание, которое может развиваться даже у детей. Эксперты рассказали, как бороться с заболеванием и самое главное, как не допускать его развития, пишет интернет-издание « Абзац ».

К ревматологу лучше обращаться, как только у человека возникли такие симптомы: хруст и тяжесть во время движения.

Нутрициолог Галина Слободина рассказала о профилактических методах, которые позволяют организму не допускать развития артрита: полноценный сон, сбалансированное питание, легкие физические нагрузки. Эксперт перечислила перечень продуктов, которые лучше исключить из рациона:

«весь хлебобулочный ряд из пшеницы, ячменя и ржи; овес не цельнозерновой; все, что варится в пакетах три-пять минут; все простые углеводы, даже сухофрукты и мед, фруктозу помидоры»

Врач-диетолог Марият Мухина призвала следить, чтобы в рационе присутствовали такие блюда и продукты: желе (без большого количества сахара), заливное, холодец или уха. Причина – коллаген. Продукты питания можно заменить аптечными препаратами.

«Рыбный коллаген изготавливают из кожи и остовов скелета морской и пресноводной рыбы, панцирей и костного скелета ракообразных. Он очень полезен для здоровья суставов. Хорош и животный коллаген, который получают из мезенхимальной ткани парнокопытных сельскохозяйственных животных», - врач врач-диетолог Марият Мухина

Медики отмечают, что главная проблема артрита – это появление побочных эффектов. Сначала развивается артроз, после чего происходит деформация суставов. Своевременное лечение останавливает запущенный процесс. Поэтому важно вовремя среагировать на проблему. В последнее время с подобным диагнозом часто рождаются дети. У данного заболевания более 700 разновидностей.