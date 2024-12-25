Колумнист Райли рассказал, как Демократическая партия благодарит за преданность

Колумнист напомнил, что спецпрокурор Роберт Хер по итогам расследования о ненадлежащем отношении Джо Байдена к секретным документам охарактеризовал американского лидера как человека пожилого возраста с плохой памятью. Это не стало поводом для привлечения Байдена к ответственности, что, по мнению автора, вызвало критику у СМИ.

Джейсон Райли написал также, что сотрудники Белого дома целенаправленно распределяли информацию на ту, которую можно передавать президенту. Также была та информация, разглашать которую Байдену было запрещено. Кроме того, сотрудники контролировали все визиты политиков к президенту США. По мнению автора материала, от самого Байдена скрывали, что у него развиваются когнитивные нарушения.

«Наследием Байдена станет его умственный упадок. Когда партийная преданность становится жестоким обращением с пожилыми людьми?» — отметил колумнист Райли.

Ранее сообщалось, что Байден хочет ввести новые санкции против энергетической отрасли РФ, но боится роста цен на топливо в США.