WP: Байден хочет ввести новые санкции против энергетической отрасли РФ, но боится роста цен на топливо в США
WP: Байден может ввести новые санкции против энергетического сектора РФ
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Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых ограничительных мер против энергетической отрасли России, сообщила газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Согласно их информации, санкции могут коснуться российских нефтяных компаний-экспортеров, которые не были ранее под санкциями, а также грузовых судов, предполагаемо входящих в «теневой флот» и используемых для транспортировки российских энергетических ресурсов.
Кроме того, предполагается отзыв лицензий у банков, которые позволяют проводить энергетические сделки с Россией. Газета считает, что введение этих санкций может укрепить позиции следующего президента США Дональда Трампа во время предполагаемых переговоров по разрешению конфликта на Украине.
А также поможет Байдену оставить преемнику экономику в более устойчивом состоянии, чем во время резкого увеличения цен на энергоносители в начале его срока.
Тем не менее, как указано в публикации, Байден опасается, что новые санкции могут привести к росту цен на топливо в США, что долгое время удерживало его от принятия более решительных мер против российского энергетического сектора.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что хочет дождаться инаугурации своего союзника Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций против России.