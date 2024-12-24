WP: Байден хочет ввести новые санкции против энергетической отрасли РФ, но боится роста цен на топливо в США

Согласно их информации, санкции могут коснуться российских нефтяных компаний-экспортеров, которые не были ранее под санкциями, а также грузовых судов, предполагаемо входящих в «теневой флот» и используемых для транспортировки российских энергетических ресурсов.

Кроме того, предполагается отзыв лицензий у банков, которые позволяют проводить энергетические сделки с Россией. Газета считает, что введение этих санкций может укрепить позиции следующего президента США Дональда Трампа во время предполагаемых переговоров по разрешению конфликта на Украине.

А также поможет Байдену оставить преемнику экономику в более устойчивом состоянии, чем во время резкого увеличения цен на энергоносители в начале его срока.

Тем не менее, как указано в публикации, Байден опасается, что новые санкции могут привести к росту цен на топливо в США, что долгое время удерживало его от принятия более решительных мер против российского энергетического сектора.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что хочет дождаться инаугурации своего союзника Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций против России.