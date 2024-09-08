Командир одного из подразделения 14-го армейского корпуса, действующей в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь» рассказал, что ВСУ в дистанционном формате заминировали село, расположенное в Курской области. Противник использовал мины, произведенные в Германии, сообщили РИА Новости.

Мины немецкие противоднищевые с антеннами отличаются тем, что в них вмонтированы осколочные элементы (в военной сфере их называют «рубахой»). Это гарантирует, что при разрыве взрывоопасного объекта площадь поражения будет большей, а значит, и урон масштабнее. Мины автоматически самоподорвались на четвертые сутки. Мирные жители не пострадали.

После взрывов российские военнослужащие осмотрели остановку, вблизи которой происходил разрыв взрывоопасных объектов. На строении остались следы от попадания множества осколков.

«Из местных жителей никто не пострадал, (кроме. — Прим. ред.) живности — три коня и стадо баранов. В течение десяти минут 70 подрывов мы насчитали», — уточнил командир.

В настоящее время украинские военные не имеют возможности продвигаться вперед в Курской области, однако пока противник не освободил территорию России и не вернулся к государственной границе.

Ранее сообщалось, что министр Сергей Лавров назвал вторжение ВСУ в Курскую область очевидной агонией киевского режима.