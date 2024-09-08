Журналист Павел Зарубин обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой прокомментировать желание Украины исключить из лексикона слово «копейка» из-за его связи с русским народом. Журналист отметил, что тенденция переименовывать населенные пункты уже давно стала свойственной украинскому правительства. Журналиста интересует вопрос, есть ли шанс при таком отношении украинцев к россиянам когда-либо изменить отношения, выйдя на более дружественный этап.

Сергей Лавров твердо заявил, что украинцы всегда были и будут друзьями россиян. Все дело в правительстве, которое пропагандирует ненависть к России. После нелегальной смены власти Украиной начали руководить те, кто выполняет заказы Запада. Для лидеров стран-партнеров Украины важно взрастить поколение с националистическими взглядами, способное в любой момент напасть на Россию.

«Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Новогродовку в ДНР.