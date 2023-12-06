Командир взвода «БАРС-10» убит в зоне СВО на Запорожском направлении

Сайт aif.ru публикует кадры, как военные СВО на Запорожском направлении подготовились к зимней кампании. Во время работы над репортажем стало известно о гибели командира взвода «БАРС-10».

Командир добровольческого отряда «БАРС-10» с позывным Сатурн поделился, с какими сложностями приходится встречаться. Добраться к своим позициям нелегко из-за заминированной дороги. Это необходимо для безопасности, но ехать приходится медленно. Особенно тяжело, когда на улице туман.

«Это еще до нашего захода на эти позиции было. Прошлой зимой эта дорога была закрыта и заминирована, но местные все равно по ней ездили. Мужик один гонял на этом мотоцикле. Мины ловко объезжал. Под Новый год ехал подшофе и люлькой мину задел. Мотоцикл до сих пор так и лежит», — рассказывает он.

Дальше по дороге корреспондент замечает разбитый автомобиль. Выяснилось, что на днях снарядом ВСУ был убит командир взвода «БАРС-10». Только недавно герою исполнилось 47 лет. До завершения действия контракта оставалось несколько недель.

Корреспондент отметил, что позиции военных в нынешнем году заметно отличаются от тех, которые были в прошлом году. Первое, что было замечено журналистом - наличие дронов и различной техники, которая способна оповестить о приближении вражеского дрона. Времени на укрытие немного. Как только боец услышал писк аппаратуры, важно быстро спрятаться.

Военные отряда «БАРС-10» принимают участие в спецоперации с 2022 года. Выдержали отважные бои под Угледаром, а потом их перевели на «горячее» запорожское направление. Сатурн отмечает, что сравнить нынешнюю армию с той, что была в 2022 году, невозможно. Сейчас все бойцы стали намного опытнее и профессиональнее.