Начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс считает, что война между Германией и Россией начнется через пять лет, сообщил Welt.

Командующий бундесвера в Гамбурге Гисс не сомневается, что война обязательно начнется. Можно только предполагать, в каком году это событие произойдет. Спикер призвал начать большую подготовку: увеличить обороноспособность, подготовить население, усилить экономику и определить занимаемую политическую позицию. Главное преимущество Германии среди всех стран НАТО — морской порт.

«Порт будет частью более крупных планов НАТО в случае возникновения напряженности, к которым затем присоединится Германия с ее логистическими условиями. И всегда будет сочетание различных портов и их возможностей», — завяил в интервью Михаэль Гисс.

Германия может помочь НАТО в перевозке раненых солдат и военной техники. Страна понимает, что необходимо подготавливать сильные медицинские кадры, чтобы можно было оперативно и квалифицированно оказывать помощь военнослужащим. В ближайшее время состоятся совместные гражданские и военные учения, уверен спикер. В настоящее время уже формируют роты, которые могут задействовать в случае военных действий.

В интервью спикер выразил уверенность, что первой нападет Россия, а страны НАТО будут вынуждены защищаться.

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