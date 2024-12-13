Комик и шоумен Тимур Батрутдинов заявил о возможном переезде в Казань

Комик и шоумен Тимур Батрутдинов рассказал, что он испытывает симпатию к городу Казань, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Один из первых резидентов Comedy Club рекомендовал всем россиянам посетить Казань. Он считает, что в городе гармонично объединены эргономика и урбанистика.

«Тут все очень грамотно распределено. Когда-нибудь я стану жителем столицы РТ!» — рассказал комик, актер и шоумен Тимур Батрутдинов в интервью KazanFirst.

В нынешний раз Тимур посетил Казань, чтобы представить в столице РТ новый фильм. Перед показом он ответил на несколько вопросов о своей творческий деятельности и ближайших проектах. В частности, рассказал о съемках новогоднего фильма «Небриллиантовая рука», который будет транслировать в новогоднюю ночь телеканал ТНТ. Актеру досталась роль Горбункова.

«Я лишь привносил в персонажа свою органику. То есть это все-таки Батрутдинов-Горбунков, а не наоборот. Я не пытался изображать Никулина, хотя отсылки на образ, созданный им, у меня есть. У нас в фильме есть канонические сцены», — поделился Тимур Батрутдинов.

Шоумен рассказал, что некоторые сцены новогоднего мюзикла снимали в оригинальных локациях «Бриллиантовой руки». Редкие эпизоды дублируют оригинал. Однако Тимур призвал зрителей понимать, что «Небриллиантовая рука» — это мюзикл, но никак не ремейк.

Актер поделился, что во время съемочного процесса многие режиссеры прислушиваются к его мнению и учитывают опыт работы юмористом. Тимур отметил, что иногда предлагает изменить некоторые сцены. В итоги именно эти варианты остаются в финальных версиях кинолент.

Ранее сообщалось, что съемки фильма с двойником Ди Каприо завершились в Новосибирске.