В основном съемочный процесс проходил в Алтайском крае, о чем ТАСС рассказал продюсер Юрий Романов. Премьера запланирована в следующем году.

Съемки нового фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства» подошли к концу. Сюжет картины рассказывает о голливудском актере по имени Лео, который неожиданно оказывается в удаленной деревне на Алтае.

Главную роль в фильме исполняет талантливый якутский актер Александр Ясень. Он родился 5 апреля в 1989 году. Мужчина получил известность благодаря съемкам в нескольких проектах и внешнему сходству с американским актером.

Ранее Леонардо Ди Каприо сделал предложение 26-летней модели Виттории Черетти. Это вызвало недоумение у фанатов, поскольку актер до этого встречался исключительно с моделями младше 25 лет.