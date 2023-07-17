Комитет СФ обратится к Западу с призывом осудить передачу кассетных бомб Киеву

Источник агентства ТАСС проинформировал, что 19 июля в ходе пленарного заседания депутаты рассмотрят документ, в котором комитет Совета Федерации по международным делам обращается к мировому сообществу в связи с передачей Украине кассетных бомб.

Комитет Совета Федерации по международным делам уже утвердил решение об обращении к международным сообществам: парламентам иностранных государств, а также международным парламентским организациям. Причина обращения – США передали Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены международной конвенцией. Теперь документ рассмотрят на пленарном заседании, которое запланировано на 19 июля.

Глава комитета Григорий Карасин ранее высказал мнение, что снабжение Киева подобными боеприпасами ведет к дестабилизации ситуации в зоне СВО, к усугублению конфликта. В первую очередь увеличивается риск того, что от применения кассетных боеприпасов пострадает мирное население. Это понимает и мировое сообщество, которое озабочено решением Вашингтона.