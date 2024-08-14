Бизнесмен запросил у кузбасских чиновников 600 тыс. руб. за невыполненную работу

Муниципальное предприятие Новокузнецка заключило договор с коммерческой компанией на установку котла. Фирма должна была получить 2 млн руб. В обязанности подрядчика входила доставка и установка газового оборудования. Контракт заключили в феврале 2023 года.

Представитель компании доставил котел и передал документы. От муниципального предприятия требовали 600 тыс. руб. Коммерсант указал перечень выполненных работ, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Выяснилось, что подрядчик доставил котел низкого качества.

«В рамках договорных обязательств организация поставила на объект котел, не отвечающий требованиям технического задания», — указано в сообщении СУ СКР по региону.

Кроме того, коммерсант не выполнил часть работ, связанных с установкой котла. Сотрудников муниципального предприятия ввели в заблуждение. Они перевели 600 тыс. руб. Выявив неточности, чиновники сообщили в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области сообщила, что ведомство провело проверку. Все условия контракта подрядчик выполнил только на бумаге. По данному делу продолжается расследование.

«Более того все акты выполненных работ недобросовестным предпринимателем предъявлены к оплате еще до того, как котел был привезен к месту установки», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что мысковчанин оформил кредиты и перевел мошенникам около 3,8 млн руб.