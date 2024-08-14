Мысковчанин оформил кредиты и перевел мошенникам около 3,8 млн рублей

В Мысках доктор перевел мошенникам около 3,8 млн руб., для чего был вынужден оформить несколько кредитов, сообщил sibdepo.ru.

Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области поделилась подробностями инцидента. Мошенники связались с доктором от имени главного врача в интернет-мессенджере. Аферист рассказал, что в больнице проходит внутреннее расследование по причине утечки данных. Неизвестный предупредил, что с доктором свяжется сотрудник правоохранительных органов.

Позже медику сообщили, что якобы злоумышленники оформили займ на его паспортные данные, используя поддельную нотариальную доверенность. Медику рекомендовали перестраховаться: открыть безопасный счет, снять свои деньги и перевести их туда.

Мысковчанин взял займы в нескольких банках и вместе с накопленными деньгами перевел их на указанные счета. Мошенник сразу перестал выходить на связь. Мысковчанин понял, что стал жертвой обмана. Он написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого максимальный срок наказания достигает 10 лет.

Ранее сообщалось, что аферисты старались завладеть двумя квартирами певицы Долиной в Юрмале.