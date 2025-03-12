Коммунальные тарифы и аренда жилья: ростовчане массово переезжают в деревни

Полина Агафонова прожила в городе 20 лет. Она окончила школу, получила специальность. Ростовчанка приняла решение жить самостоятельно. Сначала хотела снимать квартиру, но аренда недвижимости стоит дорого. Вскоре умерла бабушка девушки. В наследство ей достался дом в хуторе, расположенном в 30 минутах от Ростова-на-Дону. Переехав, решила переквалифицироваться на мастера маникюра.

«Я прошла курсы, купила материалы и мебель и в первый же день, как переехала, повесила на забор табличку с надписью «Маникюр от 500 руб.», — рассказала девушка.

Семья Муртычевых семь лет назад переехала в поселок, расположенный на берегу Таганрогского залива. После рождения третьего ребенка супруги поняли, что разместиться в двухкомнатной квартире сложно. Приобрести недвижимость в Ростове-на-Дону финансовой возможности не было. О решении не жалеют. В поселке другая атмосфера: никаких пробок, спешки и уличного шума. Главе семейства пришлось сменить работу. Супруга занялась благоустройством огорода и двора.

«Мы стали гораздо больше времени проводить вместе, тревога из-за напряженного рабочего графика в офисе ушла, мы стали реже болеть. Дети занимаются тем, что им нравится», — рассказал собеседник RostovGazeta.

По мнению ростовского экономиста Леонида Стрельникова, жизнь за городом позволяет экономить. Потребности людей снижаются, а ассортимент поселковых магазинов не позволяет совершить необдуманную покупку. Возможность в современном мире работать удаленно упрощает переезд. Кроме того, всегда можно запланировать поездку в город.

«Тарифы на коммунальные платежи, стоимость аренды и покупки жилья здесь гораздо ниже, чем в крупных городах. При этом зарплата может в меньшей мере компенсировать затраты на проживание в городе, нежели в поселке», — отмечает эксперт.

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