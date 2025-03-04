Психолог Дугенцова определила главный повод для осуществления объединения людей

Современные мегаполисы создают парадоксальную среду: среди миллионов людей можно ощущать себя более одиноким, чем в небольшом городе или деревне. Высокий темп, анонимность и поверхностные контакты нередко не оставляют времени на глубокие связи. Психолог Дарья Дугенцова рассказала, почему так происходит и что может помочь изменить указанную ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в мегаполисах именно социальные связи, общественные пространства и группы по интересам помогают справляться с одиночеством.

Эксперт добавила, что при отключении ключевых факторов, оказывающих влияние на коммуникацию в современном мире, люди склонны объединяться, чтобы совместно решать бытовые задачи.

По ее мнению, чтобы мегаполисы становились не только центрами прогресса, а также и пространствами для общения, важно развивать культуру сообществ, поддерживать инициативы взаимопомощи и создавать доступные точки социальной интеграции.

Ранее она назвала причины того, что соцсети делают взрослых еще более одинокими.