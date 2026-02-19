Коммунальщики на передовой: как Подмосковье справляется с циклоном «Валли»

Московский регион накрыл мощный снегопад. В четверг, 19 февраля, циклон по имени Валли обрушил на область десятки миллиметров осадков. Местные власти и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. REGIONS выяснил , как города справляются со стихией.

В Коломне техника вышла на ключевые улицы — Ленина, Фрунзе, проспект Кирова, Дзержинского, Добролюбова и другие. Коммунальщики чистят входы в подъезды, тротуары и внутриквартальные проезды. Водителей просят не бросать машины вдоль дорог, чтобы не мешать уборке.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий предупредил: за сутки может выпасть больше половины месячной нормы снега, а высота покрова в некоторых местах достигнет 80 сантиметров. Службы работают без остановки, особое внимание — опасным участкам дорог, маршрутам автобусов, подходам к подъездам и проездам к мусорным контейнерам. Жителей просят набраться терпения и, по возможности, отказаться от личных авто. Сообщить о проблемах можно по телефонам ЕДС ЖКХ, «Мосавтодора» и «Центравтомагистрали».

Фото: [ Медиасток.рф ]

В Сергиево-Посадском округе глава Оксана Ероханова поручила реагировать на каждую жалобу. Коммунальщики работают круглосуточно, но не везде порядок наведен — снегопады продолжаются.

«Где-то дороги расчищены не так, как хотелось бы, где-то тротуары остаются скользкими. Знаю, что это вызывает вопросы и раздражение. Сама каждый день езжу по округу и все вижу. Держим на контроле уборку и вывоз снега с дорог округа. Спасибо за терпение и за то, что не остаетесь равнодушными», — поблагодарила Ероханова.

В Химках под особым контролем Левобережный микрорайон — улицы Зеленая, Библиотечная, Пожарского, Чайковского, Совхозная. Работает горячая линия.

Дептранс Москвы прогнозирует загруженность дорог до девяти баллов и локальные перекрытия. Водителей призывают пересесть на метро, чтобы не стоять в пробках и дать технике убрать снег. Тем, кто все же сядет за руль, советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

«Автодор» предупреждает о снегопадах на трассах М-1, М-3, М-4, М-11 и М-12. Водителей просят быть внимательными и следить за информацией на табло.

Ранее сообщалось, что дорожные и коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы.