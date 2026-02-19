В Подмосковье из-за сильного снегопада перевели на усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы

Дорожные и коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с сильным снегопадом, который начался в четверг, 19 февраля. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На региональные дороги для расчистки снега вышли более 650 машин и 1,2 тыс. рабочих, муниципальных дорог, дворов и общественных пространств – порядка 6 тыс. единиц спецтехники и 12 тыс. дворников. В работе они используют лопаты и более 2 тыс. ручных снегоуборщиков-роторов. В первую очередь специалисты будут убирать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта, школам и больницам. Проблемные участки дорог сразу обрабатывают противогололедными материалами.

На время снегопада снежные массы временно складируют во дворах и проездах в специально отведенных местах, после чего пройдет финальная зачистка территорий и массовый вывоз снега на снегосвалки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.