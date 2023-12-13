Компания Магнитогорска сделала рекламные листовки в виде квитанций ЖКХ: УФАС открыли дело

В пресс-службе Челябинского УФАС проинформировали о возбуждении дела против компании из Магнитогорска, сообщает kursdela.biz . Люди получали рекламные листовки, которые внешне очень напоминают квитанции ЖКХ. Это вводило горожан в заблуждение.

Рекламные брошюры имеют слишком много общего с квитанцией коммунальных услуг: цветовая гамма, шрифт, размер. На них даже был изображен штрих-код. Люди думали, что получили квитанцию и внимательно разбирались, что именно необходимо оплатить. Рассматривать дело против «ЖилСервиса» начнут в 2024 году. Первое заседание назначено на 16 января. Компанию обвиняют в нарушении принципов Закона о рекламе.

Компания не отличилась оригинальностью и креативностью, потому что подобную схему уже использовали в «Уралгазсервисе». Людям также рассылали рекламные листовки, которые напоминали квитанции. Делом также занимались в УФАС. В листовках даже была указана сумма для оплаты. Внизу был добавлен комментарий, что россияне вправе самостоятельно выбирать поставщика газа. Таким образом в компании расширяли клиентскую базу и предлагали заключить с ними договор.