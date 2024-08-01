Компания-перевозчик из Кузбасса разрешала выпуск на линию неисправных автобусов

Прокуратура Кемеровской области поделилась первыми результатами расследования по факту ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло 27 июня на кузбасской трассе. Проверка в компании-перевозчике выявила ряд нарушений, сообщает sibdepo.ru .

Индивидуальный предприниматель не следил за условиями труда работающих у него водителей автобусов. К управлению допускались люди, которые не проходили медицинские осмотры. Механики компании могли разрешить выезд на линию транспортного средства, которое имело технические неисправности.

В момент ДТП в салоне автомобиля находились 29 пассажиров, среди которых было двое несовершеннолетних. После происшествия предприниматель не организовал необходимые условия для тщательной проверки причин ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

«После произошедшего им (прим. — предпринимателем) не приняты меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая с водителем автобуса и оформлению материалов расследования в соответствии с требованиями закона», — говорится в сообщении прокуратуры.

Предприниматель и механики стали фигурантами уголовного дела. Индивидуальному предпринимателю также сообщили о необходимости в кратчайшие сроки установить все неисправности.

Напомним, 54-летний водитель автобуса, согласно предварительной версии следствия, стал виновником ДТП. Он не соблюдал безопасную дистанцию, что спровоцировало столкновение с грузовым автомобилем. На участке трассы вели ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе пьяный водитель выдал себя за пассажира.