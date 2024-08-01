В Кузбассе пьяный водитель выдал себя за пассажира

В Кузбассе мужчина нашел способ, как не нести ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он притворился пассажиром. Метод оказался неэффективным, сообщает sibdepo.ru .

Сотрудники ГИБДД, используя светосигнальное громкоговорящее устройство, остановили автомобиль ВАЗ 21124. Когда правоохранители подошли к машине, за рулем никого не оказалось. На пассажирском сидении находился мужчина. Он уверял, что водитель выскочил из автомобиля и убежал в неизвестном направлении. Сотрудники ГИБДД были уверены, что машина не выпадала из их поля зрения.

«Освидетельствование на состояние опьянения показало в организме «пассажира» наличие алкоголя, почти в пять раз превышающее установленную суммарную погрешность измерений», — сообщила пресс-служба Мариинского областного суда.

Выяснилось также, что водитель ВАЗ 21124 ранее уже привлекался к ответственности за езду в пьяном виде. Тогда ему назначили 10 суток ареста. Повторное нарушение привело к возбуждению уголовного дела. В ходе расследования мужчина признался дознавателю, что пересел на пассажирское сидение. В суде вину признал полностью.

Суд вынес приговор: 150 часов обязательных работ, запрет сроком на полтора года на деятельность, связанную с управлением авто, а также конфискация автомобиля в доход государства.

Ранее сообщалось, что кузбассовцу, спровоцировавшему ДТП после ссоры с сожительницей, вынесли приговор.