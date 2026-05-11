Ветеранам в Подмосковье положены бесплатные поездки на такси

В Подмосковье уже девятый год подряд действует мера поддержки для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих регистрацию в регионе. Речь идет о бесплатных поездках на такси, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С января текущего года, сообщили в ведомстве, ежемесячный лимит расходов на такие поездки подняли до 1,5 тыс. руб.

«С 2017 года мы совместно с таксомоторными компаниями организовываем программу по бесплатному проезду в такси для участников и инвалидов ВОВ. Ранее общая стоимость не должна была превышать 1 тыс. руб. Сейчас ветераны могут пользоваться бесплатным такси на 1,5 тыс. руб. ежемесячно, при этом число поездок не ограничено», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ветеран, по словам Сибатулина, вправе вызвать автомобиль лично либо делегировать оформление родственникам. Алгоритм действий, разъяснили в министерстве, следующий: с мобильника нужно позвонить по короткому номеру 122 (вызов принимается исключительно в пределах Московской области), после чего набрать добавочную цифру 5 и ожидать соединения с диспетчером.

В ходе разговора, уточнили в ведомстве, следует продиктовать фамилию, имя и отчество ветерана, его дату рождения, а также сообщить маршрут — точку, откуда подавать машину, место назначения. Когда заказ подтвержден, как пояснили в Минтрансе, на сотовый телефон ветерана поступает уведомление. В этом сообщении, уточнили чиновники, содержатся регистрационный знак машины, ее модель и цветовая гамма.

В поездке, добавили представители ведомства, пожилого человека могут сопровождать его близкие или другие доверенные лица. Наиболее актуальной, подчеркнули в министерстве, данная услуга становится в преддверии празднования 9 Мая.

Звонки, по сведениям пресс-службы, принимаются с понедельника по субботу включительно, временной интервал — с восьми утра до восьми вечера. Воспользоваться правом на бесплатные поездки, предупредили в ведомстве, могут исключительно те ветераны и инвалиды Великой Отечественной, чьи фамилии значатся в перечне органов соцзащиты населения Московской области.

