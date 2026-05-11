Подмосковье выплачивает 300 тыс. руб. молодым семьям за третьего ребенка — быстро и онлайн

В подмосковном Министерстве социального развития обнародовали предварительные данные о реализации региональной программы поддержки молодых многодетных семей. Данная мера, как пояснили в пресс-службе ведомства, предполагает единовременную денежную выплату при появлении в семье ребенка, сообщил REGIONS.

Программа, уточнили чиновники, начала действовать в 2025 году. По выражению представителей министерства, она рассчитана на тех родителей, которые не опасаются сложностей, сопряженных с воспитанием сразу нескольких детей. Именно эта категория семей, сообщили в ведомстве, получает адресную поддержку со стороны региональных властей.

За полтора года действия данной программы, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, молодым многодетным семьям региона перечислили сумму, превысившую 1 млрд руб. Каждой такой семье, уточнила она, выплачивается по 300 тыс. руб. на каждого ребенка, родившегося третьим либо последующим по счету.

Только с января 2026 года, добавила Болатаева, обладателями этой выплаты стали более 1000 семей. Она также обратила внимание на то, что Подмосковье входит в тройку лидеров среди российских регионов по количеству многодетных семей.

Получить данные средства, как подчеркнули в министерстве, удается далеко не всем претендентам. Право на выплату имеют только те семьи, которые соответствуют нескольким строгим критериям.

В ведомстве пояснили, что в первую очередь речь идет о молодых родителях. Возраст матери и отца на момент рождения ребенка не должен превышать 36 лет. Еще одно обязательное условие — наличие официальной регистрации в Московской области хотя бы у одного из родителей.

Кроме того, как уточнили чиновники, выплата назначается исключительно при рождении третьего либо последующих детей. При этом свидетельство о рождении, добавили они, должно быть выдано именно в Подмосковье.

В министерстве добавили, что перечисленные деньги не обладают жесткой привязкой к конкретным целям. Семья, пояснили в ведомстве, может распорядиться ими по личному усмотрению.

Например, как уточнили чиновники, средства разрешено направить на обустройство детской комнаты, покупку коляски и кроватки, формирование финансового запаса на случай непредвиденных обстоятельств либо на решение текущих жилищно-бытовых вопросов.

Процедура оформления выплаты, уточнили в министерстве, максимально упрощена. Это сделано для того, чтобы родители не тратили время на очереди и походы по инстанциям.

Как рассказали представители ведомства, заявку направляют через интернет — с помощью регионального портала госуслуг Подмосковья. Чтобы все сделать правильно, добавили они, нужно найти на сайте рубрику «Поддержка семей с детьми», а дальше система сама подскажет последовательность шагов. Срок, отведенный на рассмотрение документов, сообщили в министерстве, ограничен семью рабочими днями.

Потенциальным получателям, предупредили в министерстве, стоит обратить внимание на важное временное ограничение. Подать документы необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Ранее сообщалось, что почти 15 тыс. онлайн-заявлений на присвоение статуса многодетной семьи подано в Московской области с начала года.