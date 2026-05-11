«Добродел» помогает подобрать кружки и секции: спорт, творчество, наука — все в одном приложении

На платформе «Добродел» — как в мобильном приложении, так и на одноименном портале — собраны исчерпывающие сведения о кружках и секциях для жителей всех возрастов. Ресурс, как поясняют разработчики, охватывает самые разные направления развития — от спорта до творчества и науки. Платформа, по их словам, помогает подмосковным семьям подобрать занятие по душе в шаговой доступности от дома или работы, сообщил REGIONS.

В разделе «Спорт» пользователям доступно более 2 тыс. секций. Среди вариантов, которые предлагает сервис, — футбол, плавание, различные виды единоборств, настольный теннис, а также настольные игры и другие способы поддерживать физическую форму. Всего в приложении представлено 450 спортивных объектов. Это, добавили они, позволяет выбрать максимально удобную локацию.

Для тех, кто ищет занятия творчеством, на платформе предусмотрен раздел «Дома культуры». В нем, по данным сервиса, насчитывается около 12 тыс. различных объединений по интересам. Пользователи могут подобрать курсы по музыке, хореографии, сценическому мастерству, вокальному искусству, а также программы технической и естественно-научной направленности.

Помимо этого, в той же вкладке размещены предложения по изучению иностранных языков и многие другие развивающие опции. За всем этим, по данным сервиса, стоят 850 учреждений культуры по всему Подмосковью. Потенциальный посетитель вправе отбирать варианты с учетом того, где находится организация и какую именно образовательную программу она предлагает.

Алгоритм поиска максимально прост и занимает всего два шага. Нужно установить приложение «Добродел» на мобильное устройство, а затем выбрать направление, которое привлекает.

