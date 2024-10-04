Композитора и певца Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Композитора и эстрадного певца Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил SHOT.

Место захоронения покрыто цветами. На кресте установлено фото певца. Еще один портрет держали участники прощальной церемонии. Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет.

Моросящий дождь не помешал людям проститься с легендой эстрады. Были замечены многие известные личности, в числе которых композиторы Игорь Матвиенко и Юрий Антонов, музыкант Аркадий Укупник, певец Александр Маршал, артист Михаил Грушевский. Мероприятие посетил также председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, сообщил «Коммерсантъ».

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным, сообщил SHOT. Ранее на сайте президента были опубликованы слова соболезнования семье и родным Добрынина.

«В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», — Владимир Путин выразил слова соболезнования родным певца.

Ранее сообщалось, что певец Добрынин за месяц до смерти не вставал с постели из-за частых изнурительных болезней.