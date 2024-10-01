Shot: Вячеслав Добрынин перед смертью месяц был прикован к больничной койке

SHOT опубликовал подробности последних дней жизни скончавшегося накануне советского и российского певца и композитора Вячеслава Добрынина. Как рассказали знакомые артиста, в последнее время он сильно болел, сдал, а в самом начале сентября ему стало хуже.

Сообщается, что Добрынин не меньше месяца не вставал с постели. В больнице, куда он попал в очередной раз, врачи не смогли помочь певцу. Михаила Добрынина не стало в 11 часов утра во вторник, 1 октября. Он уходил в окружении семьи, которая была с ним до последней минуты.

Стоит отметить, что Добрынин не выходил на сцену последние несколько лет, после того как попал в больницу с подозрением на очередной инсульт. Ранее композитор перенес несколько инсультов, из-за чего получил группу инвалидности.

Михаил Добрынин (настоящее фамилия Антонов) является автором бесчисленного количества культовых песен, среди которых: «Ни минуты покоя», «Кто тебе сказал?», «Льётся музыка», «Всё, что в жизни есть у меня», «Не сыпь мне соль на рану…» и многих других. За свою музыкальную карьеру Добрынин, который создал группу «Доктор Шлягер», выпустил 17 альбомов, написав более тысячи песен. Его хиты пели Лев Лещенко, Михаил Боярский, Алла Пугачева, Маша Распутина.

Ранее сообщалось, что скончавшемуся актеру Роману Мадянову предложили дать звание народного артиста России посмертно.