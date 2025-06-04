По данным Захаровой, долг по взносам США перед ООН превысил $3 млрд. По неофициальным данным, американские компании ежегодно получают прибыль в размере $2 млрд. Согласно обнародованным данным, на подряды американским компаниям было выделено около $360 млн.

«При этом ведет себя Вашингтон по принципу „кому должен — всем прощаю“, — отметила Захарова.

По мнению Захаровой, США — один из главных должников ООН, однако Секретариат организации не может найти способы давления. Как следствие, регулярно происходит «обрезание» бюджетов. Без необходимой материальной базы выполнять решения стран-членов проблематично.

«Напомню, что вся эта буча началась с фразы Гутерреша о том, что цифровые платформы стали площадкой распространения фейков. Маск ответил», — высказала мнение Мария Захарова.

О том, что ООН стоило бы ограничить в финансировании со стороны ее участников, Маск рассказал на странице в своей соцсети. По мнению бизнесмена, ООН нарушает свободу слова. Так, некоторые цифровые площадки используются для распространения определенной информации, которая может не соответствовать действительности. Возглавляемая Маском организация обязана реагировать на подобные инциденты.

Мария Захарова напомнила, сколько фейков было опубликовано об Армии России. МИД РФ неоднократно обращался с просьбой предоставить доказательства издевательства над мирными жителями в Буче или актов сексуального насилия украинок со стороны военнослужащих РФ. Однако просьбу ведомства игнорируют.

«Такой же ложью оказались и байки о десятках тысяч (!) якобы похищенных детей, ведь в переданном в Стамбуле списке разыскиваемых несовершеннолетних украинцев (который тоже еще предстоит изучить) значится только 339 человек. Это стало шоком для всех, кто три года участвовал в распространении данного циничного фейка», — отметила представитель МИД РФ.

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