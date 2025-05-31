Илон Маск объяснил, откуда у него синяк под глазом

Владелец и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск появился на своей последней пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом.

Отвечая на вопрос о его происхождении бизнесмен ответил, что Франция непричастна к данному инциденту.

Напомним, 26 мая в интернете распространилось видео, на котором Макрон, выходя по трапу во вьетнамском аэропорту, получает ладонью по лицу от супруги. Эти кадры быстро распространились в интернете и вызвали общественный резонанс, заставив Елисейский дворец на официальном уровне прокомментировать этот конфуз.

Ранее Трамп посоветовал Макрону держать дверь закрытой, комментируя пощечину от жены.