Илон Маск объяснил, откуда у него синяк под глазом
Илон Маск рассказал о природе синяка под глазом
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Владелец и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск появился на своей последней пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом.
Отвечая на вопрос о его происхождении бизнесмен ответил, что Франция непричастна к данному инциденту.
Напомним, 26 мая в интернете распространилось видео, на котором Макрон, выходя по трапу во вьетнамском аэропорту, получает ладонью по лицу от супруги. Эти кадры быстро распространились в интернете и вызвали общественный резонанс, заставив Елисейский дворец на официальном уровне прокомментировать этот конфуз.
Ранее Трамп посоветовал Макрону держать дверь закрытой, комментируя пощечину от жены.