Кому нужны оценки: учителям, родителям или педагогам

Администрация школ не имеет право принимать решение, чтобы ученик прошел курс программы повторно, даже если он плохо учился. Ученик переходит в следующий класс с двойками. Это негативно отражается на всей системе оценивания, сообщает newizv.ru .

Преподаватель Всеволод Луховицкий рассказал, что выставление оценок для многих учителей – это один из самых неприятных моментов в профессии.

«Вот кому оценки необходимы, так это нашему начальству — директорам и чиновникам от образования. Поскольку они не умеют делать ничего, кроме как писать — на основе наших — отчеты о росте успеваемости, оценки — их хлеб», - высказал мнение «НИ» преподаватель русского языка и права школы «Интеллектуал» Всеволод Луховицкий

Преподаватель отметил, что хорошие оценки – показатель эффективной работы, которую курирует начальство. Именно в «кабинетах» и заинтересованы в высоких баллах. Эксперт уверен, что большое количество «5» - не показатель оценки работы педагога.

Всеволод Луховицкий считает, что самим детям оценки уже давно не нужны. Если им интересно учиться, то они максимально вовлечены в процесс. Как только интерес пропадает, то никакие «2» и «3» не заставят ребят лучше усваивать материал. К тому же некоторые родители, сами того не понимая, лишь усугубляют ситуацию, когда наказывают школьников за отметки.

Раньше старшеклассники особенно старались получить хорошие оценки. Высокий балл в аттестате позволял набрать проходной порог для поступления в ВУЗ. Сейчас же эта система не функционирует, поэтому даже выпускники не заинтересованы в высоких отметках.

Проблема того, что оценивание теряет свое первоначальное предназначение, поднималась еще несколько лет назад. В 2021 году издание «НИ» опубликовало материал, в котором поднимался данный вопрос.

«Учителей заставляют не ставить двойки и не оставлять учеников на второй год. Школа отчитывается об успеваемости и хочет быть на хорошем счету. Если низкая успеваемость – у директора могут быть проблемы. В результате отстающим натягивают тройки, вокруг этого возникают конфликты. У учителей, которые ставят двойки, конфликты с администрацией. Можно таким образом попасть в немилость. Ведь все школы борются за рейтинги», - рассказывает «НИ» ответственный секретарь межрегионального профсоюза педагогических работников «Учитель» Ольга Мирясова.

Получается, что оценки нужны только руководству учебных заведений для высокого рейтинга и некоторым учителям, так считают эксперты.