Кондратьев: в Тихорецком районе после атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале проинформировал о введении локального режима ЧС в Тихорецком районе после атаки БПЛА.

Губернатор находится на связи с главой муниципалитета Анатолием Перепелиным, который и доложил о введении ЧС. В районе работают экстренные и специальные службы. Вениамин Кондратьев успокоил жителей. В настоящее время их безопасности ничего не угрожает.

«Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории», — пояснил губернатор Кондратьев.

Губернатор распорядился, чтобы эвакуированные жители находились в комфортных условиях. С целью оперативного реагирования людей разместили в ПВР. Вениамин Кондратьев предложил перевезти жителей в гостиницы, где их ожидают горячее питание, медицинские работники и психологи. В нескольких гостиницах теперь проживает 101 эвакуированных горожан. Остальные жители приняли решение погостить у родственников.

Ранее сообщалось, что в Тихорецком районе Кубани началась эвакуация мирных жителей после атаки беспилотника ВСУ и пожара.