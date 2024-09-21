Кондратьев: в Тихорецком районе Кубани началась эвакуация после атаки беспилотника и пожара

На Кубани в Тихорецком районе после падения обломков украинского беспилотника начался пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы, проинформировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Властями края было принято решение начать экстренную эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов, отметил глава региона. Всего было сбито два вражеских дрона.

«Ночью Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты», — написал он.

В настоящее время в самом Тихорецке экстренными службами уже развернут пункт временного размещения людей. На месте происшествия работают пожарные расчеты и специальные службы, пытаясь не допустить распространения пламени.

«По моему поручению на месте находится глава района Анатолий Перепелин, докладывает о ситуации. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет», — заключил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь подразделения российской противоракетной обороны выявили в небе над регионами РФ и ликвидировали 101 украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны России.