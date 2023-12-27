Конфеты, уборки и травмы: Балерина Сартакова опровергла мифы о балете

Солистка балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Лада Сартакова рассказала о жизни и о работе. Девушка опровергла распространенные мифы о балете, а некоторые из них подтвердила, сообщает vostokmedia.com .

Лада Сартакова рассказала, что не питается исключительно овощными салатами, как считают многие поклонники балета. Они с молодым человеком и макароны с курицей на ужин могут себе позволить. Иногда 21-летняя девушка ест сладкое и булочки. Она поняла золотое правило - не переусердствовать.

Несмотря на рассказы о жесткой конкуренции в театрах, Лада отмечает, как ей помогает коллектив. У нее много преподавателей, чей опыт крайне необходим для карьерного роста.

Подтвердила балерина миф о том, что солистка театра обязана выйти к публике даже тогда, когда плохо себя чувствует. Девушка рассказала, что не раз выступала с температурой.

«Да это просто наше всё! Очень часто такое происходит. Бывает — ну ничего не болит, насморка даже нет, а температура — вот она. Может быть, это нервное? Не знаю. Но, конечно, пойдем танцевать и будем танцевать, а что делать? Через «не могу»», - рассказала солистка балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Лада Сартакова

Нередкие и случаи травмирования.

«Ещё в академии на втором курсе я репетировала испанский танец к «Щелкунчику» и неудачно приземлилась после прыжка. Порвала две связки и сломала две плюсневые кости. Сразу. Очень долго восстанавливалась, да и сейчас иногда они на погоду ноют. Бывает. Это вот единственная такая серьезная травма, надеюсь, больше не будет», - отмечает балерина

Считается, что балерины не занимаются домашними делами. Лада Сартакова не согласна. Все зависит от человека, считает девушка. Лично она каждые выходные проводит генеральную уборку и следит за чистотой в течение рабочей неделе.

А вот насладиться предвкушением Нового года Лада не может, ведь в это время зрители с нетерпением ждут сказки и появления на сцене героев «Щелкунчика». Значит, приходится много репетировать, а потом выступать.

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