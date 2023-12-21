Сувениры и конкурсы: Стюардесса рассказала о правилах празднования Нового года в самолете

Стюардесса «Аэрофлота» Надия Ишмакова призналась, что никто из сотрудников компании не очень любит, если приходится в новогоднюю ночь или утром 1 января отправляться в рейс. Если все же в это время выпадает смена, то стюардессы ответственно готовятся к праздничной смене.

Обеспечивают безопасность стюардессы всегда, а вот создавать новогоднее настроение выпадает раз в году. В первую очередь сотрудникам авиакомпании хочется подарить пассажирам какие-либо сувениры, пишет интернет-портал KazanFirst.

«Если ты работаешь в ночь с 31-го на 1-е, то там есть отдельная информация о поздравлении пассажиров, также мы раздаем какие-то новогодние брендированные шоколадки, разливаем игристое, в том числе и в эконом-классе. Каждый год мы раздаем новогодние подарки, нам могут загрузить мороженое, мандаринки и все в этом духе. Никогда не знаешь, что будет в этот раз», - ответила Надия Ишмакова.

Стюардессы угощают пассажиров шампанским, но сами не пьют не только в день смены, но и за несколько дней до нее. Например, если смена выпадает на 1 января, выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь сотруднику «Аэрофлота» запрещено. Каждый проходит проверку.

Трезвость позволяет сосредоточиться на конкурсах и играх. Да, в новогодние праздники стюардессы развлекают пассажиров по-разному. Например, участвуя в лотерее каждый может выиграть бесплатный перелет.

«В Новый год, это как бы такая фишка «Аэрофлота», у нас идет розыгрыш, в том году это был розыгрыш перелета. Если вытянешь счастливый билетик, то компания оплачивает тебе бесплатный перелет в любой город, куда ты там захочешь полететь, в обе стороны. Это было в том году, в этом пока неизвестно, что будет», - поделилась Надия.

Стюардесса Кристина Люцидарская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что означают определенные позы, которые необходимо принимать во время полета.