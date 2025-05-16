Конфликт из-за шести кошек привел к ножевому ранению кузбассовца

Жительница Кемеровского муниципального округа приговорена к четырем годам лишения свободы за ранение сожителя в ходе конфликта, возникшего из-за его неприязни к шести котам женщины, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу объединенного пресс-центра судов Кузбасса. Суд позволил женщине исправиться, поэтому назначенный срок условный.

В ведомстве рассказали, что конфликт произошел в день, когда сожитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вернулась домой и обнаружила в квартире беспорядок. Мужчина достал вещи из шкафов и разбросал их по комнатам. Сожитель заявил, что ему надоело проживание в квартире вместе с шестью кошками женщины. Мужчина вел себя агрессивно: кричал, выражался нецензурной лексикой.

В ведомстве отметили, что в ходе словесного конфликта мужчина замахнулся кулаком на сожительницу. В этот момент она пыла посуду. Женщина схватила нож и нанесла им ранение в область груди. Удар был совершен единожды. Мужчина выжил. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал ее виновной и назначил условный срок.

«На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в 4 года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление», — указано в сообщении ведомства.

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