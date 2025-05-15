Убившая родителей британка жила с мумифицированными телами четыре года

В Великобритании женщина убила собственных родителей, после чего на протяжении четырех лет скрывала их смерть, пряча тела в доме. Об этом рассказал МК.RU.

История произошла в небольшом английском городке. В полицию обратилась некая Луиза Маккалоу. Она завила, что у нее есть все основания подозревать, что ее родителей нет в живых. Она уже долгое время не может увидеть их. Полицейские приехали в дом к пожилой семейной паре, и встретили там 36-летнюю Вирджинию, младшую сестру заявительницы. Та сразу призналась, что родителей уже нет в живых. Она убила их четыре года назад. Отцу она подсыпала смертельную порцию снотворного, а мать забила молотком.

После преступления женщина более четырех лет прятала тела в доме, регулярно их перемещая. Со временем трупы мумифицировались. Убийца сумела убедить соседей и знакомых, что родители все еще живы, она отправляла им текстовые сообщения, письма, открытки из-за рубежа и даже подарки через онлайн-сервисы. Иногда она выдавала себя за мать во время телефонных звонков. Вся история рухнула после того, как тревогу забила ее старшая сестра.

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